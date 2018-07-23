Алексей Березуцкий не пришел на встречу с болельщиками

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий не смог приехать на встречу команды с болельщиками и награждение серебряными медалями. На представлении футболистов вместо Алексея встал его брат Василий, заслужив двойную порцию аплодисментов.

Напомним, братья Березуцкие объявили о завершении карьеры 21 июля. Алексей Березуцкий перешел в ЦСКА перед началом сезона-2001, его брат Василий пополнил ряды армейцев на полгода позже. Оба игрока является шестикратным чемпионами России. Семь раз они завоевали Кубок и шесть - Суперкубок страны.

Также Березуцкие являются победителями Кубка УЕФА-2004/05. В составе сборной России они стали бронзовыми призерами Евро-2008.

Василий Березуцкий провел за ЦСКА 531 игру и забил 13 голов, также на его счету 5 мячей в 101 матче за сборную России. На счету Алексея 502 встречи и 11 голов за армейский клуб и 58 игр за национальную команду. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)