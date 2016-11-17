Александр Зотов: "Не исключаю, что "Томь" зимой может недосчитаться большого количества игроков"

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов отметил, что футболисты "Томи" могут подать заявление в Палату по разрешению споров РФС. Это связано с долгами по зарплате перед командой. На протяжении шести месяцев игроки не получают денег. Напомним, что футболисты написали письмо в адрес губернатора Томской области с просьбой разрешить ситуацию в клубе.

– Футболисты "Томи" написали письмо губернатору области с просьбой решить финансовые проблемы клуба.

– Он обещал разобраться с финансированием клуба к середине ноября. Учитывая письмо игроков, пока ничего не решилось. Не совсем понятно, как "Томь" собиралась выступать в премьер-лиге, ведь никакого финансирования продумано не было. Разговаривал с ребятами, что касается выездов, бронирования гостиниц, перелетов, все это фактически на честном слове, клуб копит новые долги.

"Томь" уже была на грани банкротства, не хотелось бы, чтобы это случилось сейчас. Но то, что происходит в клубе, тревожно. Футболисты будут подавать в Палату по разрешению споров. Не исключаю, что если проблему с долгами решить не удастся, то в зимнее трансферное окно команда может недосчитаться большого количества игроков. Вряд ли кто-то захочет остаться в клубе, где не удалось за полгода получить ни одной зарплаты.

– Вы говорите об обращении в палату. Но ведь сами футболисты хотят мирно решить проблемы.

– С их стороны нет никаких военных действий. Это нормальная юридическая процедура, когда пишется претензия в клуб, и если она не исполняется, подается заявление в палату. Чтобы зафиксировать долги и иметь возможность расторгнуть трансферный договор в связи с его неисполнением, и нужно обращение в палату.

– Вы находитесь в постоянном контакте с игроками "Томи"?

– Да, оказываем им всю необходимую помощь. (Сергей АСТАХОВ)

"Мы не получаем зарплату уже шестой месяц". Игроки "Томи" обратились к губернатору //

Антон Коченков: "Долги по зарплате в "Томи"? Хотим все решить мирным путем"