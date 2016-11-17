Футболисты "Томи" обратились с письмом на имя губернатора Томской области Сергея Жвачкина. В письме, которое оказалось в распоряжении "СЭ", футболисты жалуются, что им не выплачивается зарплата с начала чемпионата, а перед некоторыми игроками есть и более серьезные долги. Кроме того, согласно документу, многим футболистам приходится оплачивать лечение после травм из собственных средств. Задолженность существует и перед другими сотрудниками клуба. (Сергей АСТАХОВ)
"СЭ" публикует копию письма целиком.
"Томи" поставлена задача закрепиться в премьер-лиге //
Бюджет "Томи" в сезоне-2016/17 будет на уровне "Амкара", "Урала" и "Крыльев" //
Игроки "Томи" продолжают работать, невзирая на задержку зарплаты //
Вопрос финансирования "Томи" решится в ноябре