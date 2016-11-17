Футболисты "Томи" обратились с письмом на имя губернатора Томской области Сергея Жвачкина. В письме, которое оказалось в распоряжении "СЭ", футболисты жалуются, что им не выплачивается зарплата с начала чемпионата, а перед некоторыми игроками есть и более серьезные долги. Кроме того, согласно документу, многим футболистам приходится оплачивать лечение после травм из собственных средств. Задолженность существует и перед другими сотрудниками клуба. (Сергей АСТАХОВ)

"СЭ" публикует копию письма целиком.

Письмо игроков "Томи" губернатору. Лист 1, часть 1. Фото "СЭ"

Письмо игроков "Томи" губернатору. Лист 1, часть 2. Фото "СЭ"

Письмо игроков "Томи" губернатору. Лист 2, часть 1. Фото "СЭ"

Письмо игроков "Томи" губернатору. Лист 2, часть 2. Фото "СЭ"

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