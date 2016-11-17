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Антон Коченков: "Долги по зарплате в "Томи"? Хотим все решить мирным путем"

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Вратарь "Томи" Антон Коченков, подписавший наряду с футболистами команды письмо в адрес губернатора Томской области, отметил, что игроки хотят знать, когда будут погашены долги. В "Томи" не платят зарплату уже шестой месяц. Клуб, вернувшийся в премьер-лигу в этом сезоне, занимает после 13 туров 15-е место.

 
Виталий ДЬЯКОВ.Виталий Дьяков: "В "Томи" плачевная ситуация. Не платят уже шесть месяцев"

– Почему решили написать письмо губернатору именно сейчас?

– Нам не платят зарплату уже шестой месяц. И предпосылок к тому, что деньги выплатят, нет никаких. Вот и решили обратиться к губернатору, может быть, он как-то поможет решить проблему, чтобы было какое-то понимание, как будет дальше.

– В своей карьере сталкивались с подобным?

– Были нижегородские "Волга" и "Нижний Новгород". И, как вы знаете, этих клубов уже не существует.

– Команда готовится к "Тереку". Вы обсуждали варианты с бойкотированием тренировок или матчей?

– Пока хотим решить все мирно. Потому и написали письмо.

– В профсоюз обращались?

– Еще нет. Пытаемся решить все своими силами. Нам обещали, что в ноябре погасят долги. Осталось еще две недели. Посмотрим, что будет дальше.

– Что будет, если ситуация не изменится?

– Мы все с ребятами делаем вместе. Соберемся, обсудим свои дальнейшие действия. (Сергей АСТАХОВ)

"Мы не получаем зарплату уже шестой месяц". Игроки "Томи" обратились к губернатору 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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