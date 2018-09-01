20:21 | Футбол — РПЛ

Александр Ташаев: "Спартак" будет биться с "Зенитом"


Полузащитник "Спартака"  Александр Ташаев заявил, что его команда будет биться с "Зенитом" в матче 6-го тура РПЛ, который состоится завтра в Санкт-Петербурге. 

- Наша команда будет биться и умирать на 100, 200 процентов в матче с "Зенитом", - сказал Ташаев в интервью клубной пресс-службе. - Все понимают, что это противостояние двух столиц и идеологий. Гол, результативная передача... Я буду стараться делать все. 

Сейчас "Спартак" набирает очки, показывает хорошие результаты. Надеюсь, это будет продолжаться как можно дольше. 

Ташаев присоединился к "Спартаку" летом 2018 года. В составе красно-белых хавбек провел 5 игр.

Зенит - Спартак М

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https://spartak.com/videos/20668719/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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