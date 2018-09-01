Александр Ташаев: "Спартак" будет биться с "Зенитом"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что его команда будет биться с "Зенитом" в матче 6-го тура РПЛ, который состоится завтра в Санкт-Петербурге.

- Наша команда будет биться и умирать на 100, 200 процентов в матче с "Зенитом", - сказал Ташаев в интервью клубной пресс-службе. - Все понимают, что это противостояние двух столиц и идеологий. Гол, результативная передача... Я буду стараться делать все.

Сейчас "Спартак" набирает очки, показывает хорошие результаты. Надеюсь, это будет продолжаться как можно дольше.

Ташаев присоединился к "Спартаку" летом 2018 года. В составе красно-белых хавбек провел 5 игр.

Все о чемпионате России - здесь