Александр Ташаев: "На матч со "Спартаком" выходили как на последний бой"

Полузащитник "Динамо" Александр Ташаев после победы над "Спартаком" (1:0) в матче 30-го тура чемпионата России не стал комментировать информацию о том, что летом может сменить команду.

– После матча Массимо Каррера сказал, что у его футболистов не было злости на поле, а вот у соперника она была и за счет этого "Динамо" победило. Согласны с этим?

– Не могу говорить за другую команду, а вот у нас все вышли со стопроцентной отдачей. Даже больше. Выходили как на последний бой.

– Для вас это был чуть более принципиальный матч, чем для ваших партнеров, потому что последние слухи связывают вас со "Спартаком".

– Про слухи я ничего не могу комментировать. Не будут себя выделять. Для всех игроков бело-голубых, руководства и болельщиков это самый принципиальный матч в сезоне.

– Останетесь в "Динамо" на следующий сезон?

– Без комментариев. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​