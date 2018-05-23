Александр Ташаев: "Когда "Локомотив" стал чемпионом, в сердце ничего не екнуло? Нет. Меня же оттуда выгнали"

Полузащитник "Динамо", впервые вызванный в сборную России прямо перед ЧМ-2018, Александр Ташаев дал обстоятельное интервью обозревателю "СЭ".

– Когда сейчас "Локомотив" стал чемпионом, в сердце ничего не екнуло?

– Нет. Меня же оттуда выгнали. Произошла смена руководства, пришел новый тренер – нужно было десять человек убрать, десять взять. В тот же момент подтолкнули к уходу и Диму Живоглядова, и Андрея Панюкова. Даже на уровне детских лиг происходят вещи, которые не поддаются объяснению. Поэтому сейчас – какое-то равнодушие. Когда мы ходили на Лигу чемпионов, занимался там – реально болел за эту команду. Но с возрастом все ушло.

– В детстве вас побросало по московским школам. Чьим воспитанником себя считаете?

– Детство и эмоции, связанные с ним, связано с "Локомотивом". "Динамо" – это уже более зрелый возраст, туда я перешел в выпускной год. Очень благодарен этой команде, потому что меня прекрасно приняли. И так сложилось, что играю в ней до сих пор. (Игорь РАБИНЕР)

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