Александр Тарханов: "В матче с "Томью" травмы получили Фидлер и Манучарян"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 23-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) отметил, что во втором тайме гости сумели выровнять игру. Специалист подчеркнул, что по итогам встречи не обошлось без травмированных.

– Первый тайм мы имели громадное преимущество, особенно на правом фланге, – сказал Тарханов. – Но долго не могли вскрыть оборону. Вторая половина была более ровной, гости прибавили в движении и имели несколько подходов. Почему так случилось – будем разбираться. Два игрока получили травмы – Фидлер и Манучарян. (Алексей МАКСИМОВ)