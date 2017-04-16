17:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Тарханов: "В матче с "Томью" травмы получили Фидлер и Манучарян"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 23-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) отметил, что во втором тайме гости сумели выровнять игру. Специалист подчеркнул, что по итогам встречи не обошлось без травмированных.

– Первый тайм мы имели громадное преимущество, особенно на правом фланге, – сказал Тарханов. – Но долго не могли вскрыть оборону. Вторая половина была более ровной, гости прибавили в движении и имели несколько подходов. Почему так случилось – будем разбираться. Два игрока получили травмы – Фидлер и Манучарян. (Алексей МАКСИМОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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