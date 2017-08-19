Александр Тарханов: "Создадим конкуренцию ЦСКА, если характер и настрой будут на высоком уровне"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов считает, что команда сможет создать конкуренцию ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России, если настрой и характер будут на высоком уровне. Также специалист поздравил жителей Екатеринбурга с Днем города, который в этом году отмечается 19 августа.

- Поздравляю с Днем города, и тех кто пришел на футбол, и тех, кого не будет на стадионе, - сказал Тарханов во флеш-интервью. - Матч с ЦСКА? Нужно, чтобы и характер и настрой были выше. Тогда создадим им конкуренцию.

Включение Ильина в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор? Надо будет поздравить, когда будет в окончательном.

Заслуживает ли он приглашения? Попадания в расширенный список - да. Считаю, правильно, что сделали такой сбор.

Матч "Урал" - ЦСКА состоится сегодня, 19 августа. Начало игры - 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.