Александр Тарханов: "Надеюсь, "Урал" прервет серию без побед в игре с "Рубином"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил сильные стороны казанцев. Специалист подчеркнул, что у команды слишком много травмированных.

– "Рубин" – высокоорганизованная команда, в которой собраны игроки очень хорошего уровня, – цитирует "Р-Спорт" Тарханова. – Конечно, у всех нас есть желание прервать длительную серию и одержать победу. Мы хотя и играем хорошо и почти не проигрываем, но пока не можем победить. Надеемся, что в Казани у нас это получится.

Мы и в предыдущей игре со "СКА-Хабаровск" (1:1) хотели прервать серию, но подвела реализация. А одна ошибка стоила нам двух очков. Но мы не заостряем на этом внимание, разберем игру и будем двигаться дальше. Наша проблема заключается в том, что в последних матчах большая группа основных игроков травмировалась. И Владимир Ильин, и Эрик Бикфалви, и Грегор Балажиц, и Артем Фидлер, со "СКА-Хабаровск" мы играли без нападающих.

Отметим, что матч "Рубин" – "Урал" состоится 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.