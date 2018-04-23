Александр Ширко: "Возможно, между Каррерой и Глушаковым есть разногласия"

В преддверии сегодняшнего матча 27-го тура РФПЛ "Спартак" – "Ахмат" бывший нападающий красно-белых Александр Ширко высказал свое мнение по поводу того, что в последнее время происходит с капитаном москвичей Денисом Глушаковым, который стал главным виновником поражения в кубковом полуфинале с "Тосно" (1:1, 4:5 – пен.).

– "Спартак" сумеет подойти к встрече с грозненцами в оптимальном состоянии? - вопрос Ширко.

– Конечно, этого хотелось бы. Уже некуда отступать. Надо продолжать бороться в чемпионате. Четырех дней должно хватить, чтобы полностью восстановиться. Не вижу для этого никаких препятствий.

– Как думаете, Каррера рискнет выпустить Глушакова в стартовом составе?

– По тем минутам, что капитан провел против "Тосно", было видно, что он находится не в очень хорошем состоянии. К тому же, если его не ставят в старт, значит, есть какие-то разногласия или небольшой конфликт с тренером. Мне кажется, что Денис не на 100 процентов сейчас готов, поэтому, наверное, не начнет игру с самого начала.

– Вы разделяете мнение тех, кто критикует Глушакова?

– Дело в том, что против "Тосно" многие промахивались из выгодных позиций. И в серии пенальти футболисты были на волоске от промаха. Так получилось, что сошлось все на Глушакове, хотя вратарь мог потащить удар любого.

– С каким счетом закончится встреча красно-белых с "Ахматом"?

– Надеюсь, "Спартак победит и останется в гонке за самые высокие места. Ставлю на 2:0 в пользу хозяев.(Арман МКРТЧЯН)