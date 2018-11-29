Александр Ширко: "Акция игроков в поддержку Глушакова? Это правильно – футболисты знают больше болельщиков"

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Александр Ширко поделился с "СЭ" своим мнением о ситуации в красно-белой команде, которая сегодня проведет в Москве матч 5-го тура Лиги Европы против венского "Рапида" (18.55).

После четырех туров спартаковцы с 5 очками делят второе место с "Рейнджерс" в группе G, австрийцы набрали 4 и занимают последнее место, лидирует испанский "Вильярреал" – 6 очков.

– Поддерживаете решение Кононова, который в своем первом матче во главе красно-белых поставил Глушакова в стартовый состав? – вопрос Ширко.

– Никогда не будет такого, чтобы все остались довольны. Тренер видит обстановку внутри коллектива и знает кто в каой форме. Если Денис готов играть и выполнять требования, то я не вижу оснований для того, чтобы его не выпускать на поле.

– Болельщики требуют, чтобы Глушаков отказался от капитанской повязки, заявляют, что моральный облик футболиста не позволяет ему ее надевать, запустили флэшмоб за уход полузащитника из "Спартака". Что об этом думаете?

– Развод не имеет никакого отношения к футболу. Это личная жизнь Глушакова. Важно то, как он играет и как выполняет свои обязанности. А разговоры о том, что Денис причастен к увольнению Карреры… Пока три человека – сам Глушаков, Каррера и владелец клуба – не расскажут журналистам, что каждый из них считает по этому поводу, то все это недоказуемо.

Кто-то что-то подслушал, кто-то выложил какую-то переписку. Очень много всего вылезло и неизвестно, где правда. Понятно, что кому-то нужны скандалы и разные неприглядные вещи, которые с вытаскиваются наружу. Давайте дадим Глушакову какое-то время, потому что человек находится в нервной обстановке.

– Команда на днях провела акцию в поддержку Глушакова, надев майки с номером восемь. Как отнеслись к этому?

– Вот это правильно. Все-таки игроки знают намного больше, чем болельщики. Сейчас очень сложно что-то скрыть, поэтому поэтому находясь внутри можно все четко понимать и иметь какую-то позицию. Если бы она была по отношению к Денису отрицательной, никто бы не устраивал подобные акции. Попав под такой прессинг, как у Глушакова, очень сложно играть и давать результат. А ведь он как капитан должен вести за собой остальных.

– Сможет ли команда победить "Рапид"?

– Сейчас все непросто. Очень много скандалов и негатива. В команде новый тренер и все по-новому. Хочется, чтобы "Спартак" выиграл и прошел дальше. (Елена Григорьевская)

#СпартакБезГлушакова. Фанаты готовят новую акцию против капитана