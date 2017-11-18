Александр Селихов: "Я спокоен с любым игроком "Спартака" на поле"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1) отметил, что все футболисты его команды достойно играют за клуб, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Голкипер также добавил, что спокоен на поле с любым футболистом красно-белых.



– Я бы не сказал, что игра была легкой, – сказал Селихов. – Мы никого не испугались, просто игра не всегда складывается, как ты хочешь. "Краснодар" создал пару хороших моментов, и хорошо, что мы выстояли и выиграли.



– Поздравили ли с возвращением Романа Зобнина? И насколько вам было спокойно, когда он выходил на поле?



– Я спокоен с любым игроком "Спартака", когда тот выходит на поле. Это "Спартак", и все футболисты достойно играют за клуб. С Зобниным пошутили, подбодрили и все.