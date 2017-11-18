19:48 | Футбол — РФПЛ

Александр Селихов: "Я спокоен с любым игроком "Спартака" на поле"


Вратарь "Спартака" Александр Селихов после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1) отметил, что все футболисты его команды достойно играют за клуб, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Голкипер также добавил, что спокоен на поле с любым футболистом красно-белых.

– Я бы не сказал, что игра была легкой, – сказал Селихов. – Мы никого не испугались, просто игра не всегда складывается, как ты хочешь. "Краснодар" создал пару хороших моментов, и хорошо, что мы выстояли и выиграли.

– Поздравили ли с возвращением Романа Зобнина? И насколько вам было спокойно, когда он выходил на поле?

– Я спокоен с любым игроком "Спартака", когда тот выходит на поле. Это "Спартак", и все футболисты достойно играют за клуб. С Зобниным пошутили, подбодрили и все.

Краснодар - Спартак М

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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