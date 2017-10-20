Александр Селихов: "Матчи с "Амкаром" для меня особенные"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов перед матчем 14-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что игры с этой командой для него стоят особняком. Голкипер до перехода в столичную команду с 2014 по 2016 год выступал за команду из Перми.

– Ваш дебют в стартовом составе "Спартака" состоялся в матче против "Амкара".

– Мотивация тогда у меня была запредельная, – цитирует Селихова официальный сайт "Спартака". – Проводил первую игру "в старте". Хотел показать себя с лучшей стороны. Вообще, матчи с пермяками для меня, конечно, особенные. "Амкар" дал мне многое. В нем дебютировал с премьер-лиге, познакомился с хорошими людьми.

– Как надо сыграть "Спартаку", чтобы победить "Амкар" в субботнем матче?

– Пермяки против лидеров играют в закрытый футбол. Нужно будет терпеть, взламывать их оборону и не давать им контратаковать. Думаю, наш тренерский штаб даст нам перед игрой подробнейшие инструкции, как лучше сыграть. Ни одной детали не упустим.

Напомним, матч "Спартак" – "Амкар" состоится 21 октября. Начало встречи – 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.