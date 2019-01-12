Александр Селихов: "Готов играть во второй команде "Спартака"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал "СЭ" о восстановлении после травмы, походе на фан-сектор и конкуренции внутри команды.

Голкипер находится без игры уже восемь месяцев. В мае он перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия, и только в ноябре вернулся к полноценным тренировкам с командой.

- Кононов говорил в интервью: играть будет тот, кто выиграет конкуренцию. То есть до матча с "Уралом" поиграть в товарищеских матчах смогут все?

- На эту тему мы не говорили. Мы просто тренируемся, и там, как решит Георгич, так и будет. Мы работаем, как это было всегда. Приехали на сбор, настроили себя на хорошую работу вот и посмотрим, кого выберет тренер, кто будет играть. Тут же так много факторов: кто как себя проявит, будут ли все здоровы.

- Что будете делать, если окажетесь в глухом запасе? Игровой практики у вас нет с мая.

- Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, если не буду проходить в основу. Если тренер так решит, готов начать с дубля, буду получать игровую практику там.

- Вы реально готовы играть во второй команде?

- Да, готов. (Александр Рогулев)

Полностью интервью Селихова читайте в ближайшее время на сайте "Спорт-Экспресс"