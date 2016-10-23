10:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Салугин: "С новым тренером "Краснодар" стал более дисциплинированным"

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Нападающий "Амкара" Александр Салугин в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что встреча обещает быть достаточно непростой. По его словам, с приходом Игоря Шалимова на пост главного тренера кубанцев, команда прибавила в дисциплине.

- По сравнению с прошлым сезоном "Краснодар" слабее не стал, и легче в игре с ними нам, конечно, не будет, - цитирует официальный сайт "Краснодара" Салугина. - Они стали более дисциплинированными сейчас с приходом нового тренера, стали действовать более агрессивно. А в остальном все по-прежнему, "Краснодар" продолжает играть в пас, комбинировать… Против них всегда очень тяжело играть.

Матч "Краснодар" - "Амкар" состоится сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127385

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