Александр Салугин: "С новым тренером "Краснодар" стал более дисциплинированным"

Нападающий "Амкара" Александр Салугин в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что встреча обещает быть достаточно непростой. По его словам, с приходом Игоря Шалимова на пост главного тренера кубанцев, команда прибавила в дисциплине.

- По сравнению с прошлым сезоном "Краснодар" слабее не стал, и легче в игре с ними нам, конечно, не будет, - цитирует официальный сайт "Краснодара" Салугина. - Они стали более дисциплинированными сейчас с приходом нового тренера, стали действовать более агрессивно. А в остальном все по-прежнему, "Краснодар" продолжает играть в пас, комбинировать… Против них всегда очень тяжело играть.

Матч "Краснодар" - "Амкар" состоится сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени.