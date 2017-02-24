Александр Пуцко: "Побороться с "Уфой" за Лигу Европы? Все возможно"

Новичок "Уфы" Александр Пуцко в интервью "СЭ" заявил, что его новая команда имеет шансы побороться за попадание в Лигу Европы по итогам сезона. На данный момент уфимская команда занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая на 3 очка от идущего на 4-м месте "Терек".

– Обстоятельной беседы с Семаком еще не было, но разговаривал с ним в прошлый раз и сейчас, - отметил Пуцко. - Сергей Богданович поспрашивал обо мне, по игре. Общение получилось положительным.

– Какие цели ставите себе в команде?

– Закрепиться в составе, играть в премьер-лиге. Хочу помочь "Уфе" выигрывать и подняться в таблице как можно выше. Побороться за Лигу Европы? Все возможно. В первой половине команда играла хорошо и нужно продолжить это делать.

Полное интервью Пуцко