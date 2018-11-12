Александр Мостовой: "Игроки "Спартака" не съедят Кононова"

Экс-полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой прокомментировал "СЭ" назначение Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых.

Сегодня 52-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца следующего сезона с возможностью пересмотра по итогам нынешнего. На этом посту он сменил итальянца Массимо Карреру, уволенного 22 октября на следующий день после поражения в матче 11-го тура РПЛ от "Арсенала" (2:3). Команду также покинул Рауль Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера после ухода Карреры.

– Выбор ожидаемо пал на Кононова, – говорит Мостовой. – Не вижу в этом ничего плохого, но и ничего хорошего – пока тоже. За последние 10 лет в "Спартаке" очень много тренеров поменялось. Слава богу, хотя бы кого-то назначили.

– Игроки ведь могут его сразу "съесть"...

– Вряд ли. Съедают, когда с кем-то плохие отношения, за ним такого не замечалось. Многие говорят, что Кононов мягкий. И, возможно, нынешнему "Спартаку" нужно совсем другое, но, поверьте, мы видели на этом посту и жестких тренеров.

– Кононов успеет навести порядок?

– Ситуация хорошая – до перерыва осталось несколько туров. Нужно нормально выбрать состав, не шарахаться как Рианчо. У испанца в пяти играх было пять разных составов. Зато запишут в историю и человек сможет хвастаться, что был главным тренером одной из лучших команд в России. (Евгений Белоусов)