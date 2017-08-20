Александр Коломейцев: "Удаление Самедова помогло "Локомотиву"

Полузащитник "Локомотива" Александр Коломейцев после матча 7-го тура чемпионата России против "Спартака" (4:3) отметил, что удаление хавбека красно-белых Александра Самедова помгло его команде. По его словам, во втором тайме железнодорожникам стало легче играть.

- Удаление Самедова повлияло на игру, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Коломейцева. - Во втором тайме стало легче, Баринов забил быстрый гол. Когда выходил на замену, установки как таковой не было. Баринов получил травму, так что мы спешили. Быстро переоделся и отправился на поле. Но было понятно, что мы играем в большинстве и что нужно забивать третий гол. Так получилось, что забить удалось мне.

Хочу сказать спасибо Диме Тарасову. Перед выходом на поле он помог мне надеть щитки (смеется). Так что забивал с его помощью.