Александр Кокорин: "С такими командами, как "Лейпциг", всегда приятно играть"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью "Известиям" признался, что после матчей Лиги Европы приходится переключаться на игры чемпионата России. По его словам, в поражении от "Лейпцига" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2) виноваты сами сине-бело-голубые.

– Тяжело переключаться с матчей против "Селтика" и "Лейпцига" на игры РФПЛ против обороняющегося всей командой "Амкара" (0:0)?

– Переключаться надо. Тут ничего не поделаешь – не хочу жаловаться на ту или иную манеру игры соперника. Но с такими командами, как "Лейпциг", всегда приятно играть. Они стараются действовать в атаку, первым номером, выступают на хорошем стадионе. Против них и ты можешь показывать свои лучшие качества, если будешь правильно действовать на поле. Поэтому мы сами виноваты в этом результате – здесь нужно играть в футбол. Это надо будет сделать в домашней встрече.