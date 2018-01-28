Александр Кокорин: "14 голов в трех матчах? Это настораживает"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью пресс-службе клуба после победы над "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1) сказал, что пытается сыграться с новичком команды Антоном Заболотным. Форварды на сборах в ОАЭ в трех контрольных играх забили по 3 мяча. Ранее питерцы разгромили "Копенгаген" (5:0) и пражскую "Славию" (5:1).

– Александр, 14:2 в трех матчах против довольно сложных соперников...

– Настораживает!

– Случалось ли такое прежде у вас?

– Учитывая, что мы одной команде забивали четырнадцать на прошлом сборе в одной игре, то случалось. На самом деле, хорошие соперники, и мы тоже об этом думали... Хорошо, что получалось забивать много мячей, и забивали разные ребята. Но главное – чтобы мы продолжили так в сезоне и в Лиге Европы.

– Если взять все то, что вы отрабатываете на тренировках, удается ли перенести это в игру?

– Многое, на самом деле, проходило. Это и стандарты, угловые, розыгрыши, и комбинации – многое проходило, на самом деле.

– Связка с Антоном Заболотным...

– Мы пытаемся сыграться, и вроде неплохо получается, но есть над чем работать.

– 3:3 у вас по голам на сборах. Не считали?

– Нет, я как-то раз забил больше всех, а потом в сезоне забил мало, поэтому мне лучше внизу быть.

– Результативностью Терентьева удивлены в команде? Обсуждают?

– Молодец, красивые голы забивает. Главное, повторюсь, чтобы все продолжали и дальше, в сезоне.