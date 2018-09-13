Александр Кержаков: "Получаю огромное удовольствие от тренерской работы"

Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своей тренерской работе. Ранее он возглавил сборную России U-17.
– Профессия тренера вам по душе?
– Да! Мне очень нравится, получаю огромное удовольствие от работы, готов посвящать ей все свое время. Чувствую, уже по-другому стал смотреть футбол.
– Глазами тренера?
– Ну да. Обращаю внимание на детали, которым раньше значения не придавал.
– Например?
– Как команда выходит из обороны. Где зоны для начала атаки. Какие тактические схемы использует тренер. Как варьирует их после замен. Все это безумно интересно! (Александр Кружков).
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-kerzhakov-dzyuba-ne-nuzhen-byl-tolko-manchini-1456273/