00:53 | Футбол — РПЛ

Александр Кержаков: "Получаю огромное удовольствие от тренерской работы"

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Бывший форвард "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своей тренерской работе. Ранее он возглавил сборную России U-17.

– Профессия тренера вам по душе?

– Да! Мне очень нравится, получаю огромное удовольствие от работы, готов посвящать ей все свое время. Чувствую, уже по-другому стал смотреть футбол.

– Глазами тренера?

– Ну да. Обращаю внимание на детали, которым раньше значения не придавал.

– Например?

– Как команда выходит из обороны. Где зоны для начала атаки. Какие тактические схемы использует тренер. Как варьирует их после замен. Все это безумно интересно! (Александр Кружков).

Полная версия интервью - здесь.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-kerzhakov-dzyuba-ne-nuzhen-byl-tolko-manchini-1456273/

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