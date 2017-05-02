Александр Гришин: "Круг замкнулся. Летом покидаю молодежку ЦСКА"

Старший тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин сообщил "СЭ", что летом покинет дубль армейцев.

– Когда я подписывал контракт с ЦСКА, предупреждал генерального директора и президента, что летом уйду из дубля, – сказал Гришин. – То есть, считаю, честно поступил. Я же мог зимой сказать, что ухожу на полпути. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, клуб мне что-то предложит. В принципе, может быть, возникнет вариант с ДЮСШ ЦСКА.

– Почему уходите из молодежки?

– 8 лет работаю в молодежке. Круг замкнулся. У меня как тренера и как человека прогресса никакого нет. Мы понимаем, что берем из школы команду, доводим ее до определенного уровня и потом делаем шаг назад. Хочется развиваться. Может быть, лучше пойти уже по другой дорожке.

– То есть летом готовы остаться в ЦСКА, но только не в молодежке?

– Совершенно верно. Мы с президентом и генеральным директором клуба уже говорили на эту тему. Может быть, мне предложат какую-то должность. В школу всегда готов вернуться. (Виталий АЙРАПЕТОВ)