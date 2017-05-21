Александр Григорян: "В матче с ЦСКА мы обоср***сь"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян раскритиковал свою команду за игру в матче 30-го тура премьер-лиги с ЦСКА (0:4). По словам специалиста, это худшая игра махачкалинцев под его руководством.

– Мне кажется, сегодня обоср***сь, – начал Григорян.

– Вы сказали, что с вашим приходом в "Анжи" у команды появился шанс сохранить место в РФПЛ. Как теперь вы оцените эти слова?

– Мне не хочется сегодня комментировать сказанное и сделанное мной раньше. Я еще не успел похоронить эту игру. Мне сейчас не до спецэффектов.

– Вы долго шли на это интервью. Что-то успели сказать команде в раздевалке?

– Команду поблагодарил. У нас были игры, которыми можно гордиться. Были и те, что не получались. Мы делали все возможное, чтобы добиться победы. Но эта игра – первая, за которую стыдно.

– Как оцените перспективы команды?0

– Если доверят продолжить работать, то я не допущу борьбу за выживание. Потому что это неинтересно.

– Не уверены, что продолжите?

– Главное быть уверенным в своем профессионализме и себе. А подпишут контракт или нет – уверенным быть невозможно…

Трансляция матча ЦСКА – "Анжи".