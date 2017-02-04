18:51 4 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Головин: "Состав ЦСКА не хуже, чем у "Спартака" и "Зенита"

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Полузащитник ЦСКА Александр Головин уверен в том, что армейцам по силам обогнать "Спартак" в турнирной таблице чемпионата России. По словам хавбека, во время зимнего трансферного окна красно-белые и "Зенит" усилились, но красно-синие обладают составом, который не уступает им по силе.

- Думаю, что можем не то что догнать, а еще и перегнать "Спартак", если будем хорошо выступать, - приводит ТАСС слова Головина. - Конечно, "Зенит" и "Спартак" хорошо провели трансферное окно, усилились, но наш сегодняшний состав точно не хуже. Главное верить в свои силы, и мы сможем их обойти.

По словам Головина, защитник Бранислав Иванович, перешедший из "Челси" в "Зенит", является игроком высокого класса.

- Иванович - очень сильный игрок, - продолжил полузащитник. - Но если он будет играть крайнего правого защитника, то Мариу Фернандес ему точно не уступит.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3997128

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Кефир71

Боженька вас накажет за плевки в адрес Лёни Слуцкого. Все время пинали его неблагодарные лошади.

14:40

Кефир71

Скоро и вы забудете что ЦСКА чемпион России 2016. Последнее чемпионство

14:38

Кефир71

Вам бы в тройку попасть убогие. Кроме Акинфея нет ни одного игрока нормального. Даже игрочишки нет.

14:36

merniloskut

На канюшне ждали порки...)))

02:44

Mark Krass

Ну один то раз нам 13 матчей подряд уже приходилось выигрывать.)) А так вообще то, если кто забыл, ЦСКА - Чемпион России 2016.))

21:45 4 февраля

spetrov

Странные все-таки встречаются комментаторы постоянно. Самим сложно прикинуть, что сказали бы, будь вы на его месте? А кто сильнее и насколько здесь и сейчас, в конце чемпионата посмотрим.

20:12 4 февраля

Jean4

А ведь мальчонка то прав. Не про состав конечно, а про то, что лошадей не стоит сбрасывать со счетов в этом сезоне, практика показала, да и тренер новый.

20:08 4 февраля

Джанер Эркин

Жаль тех людей, которые верят, что народнички или газовички станут чемпионами

20:06 4 февраля

foreverCSKAforever

Это было доказано неоднократно за последнее время.

19:59 4 февраля

Der schwein

Даёшь 3-5-2 :)

19:37 4 февраля

Sandberg

Головин ничем не лучше некоторых здешних экспертов)

19:34 4 февраля

MAXXXSPA

Чудик

19:30 4 февраля

Valdemarson

Кто-то сомневается, что коники чемпионами станут? Отрыв от лидера и поболе отыгрывали... Спартак по весне сдуется, к бабке не ходи. Зенит прокакает, как обычно, ибо ленивые миллионеры никак не мотивированы жилы рвать, да и в ЛЕ дальше 1/8 не пройдут. Краснодару ещё рано, да и в Шалимова как-то нет веры, Ростов не сдюжит, хоть там и Бекиич...

19:12 4 февраля

serzheo

Гххх)))

19:08 4 февраля

баламошка

Лолошадки ещё на что-то надеются. Жеке придётся опять под стол лезть в переговорах с судьями.

18:59 4 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ