Александр Головин: "Состав ЦСКА не хуже, чем у "Спартака" и "Зенита"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин уверен в том, что армейцам по силам обогнать "Спартак" в турнирной таблице чемпионата России. По словам хавбека, во время зимнего трансферного окна красно-белые и "Зенит" усилились, но красно-синие обладают составом, который не уступает им по силе.

- Думаю, что можем не то что догнать, а еще и перегнать "Спартак", если будем хорошо выступать, - приводит ТАСС слова Головина. - Конечно, "Зенит" и "Спартак" хорошо провели трансферное окно, усилились, но наш сегодняшний состав точно не хуже. Главное верить в свои силы, и мы сможем их обойти.

По словам Головина, защитник Бранислав Иванович, перешедший из "Челси" в "Зенит", является игроком высокого класса.

- Иванович - очень сильный игрок, - продолжил полузащитник. - Но если он будет играть крайнего правого защитника, то Мариу Фернандес ему точно не уступит.