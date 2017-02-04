Александр Головин: "Состав ЦСКА не хуже, чем у "Спартака" и "Зенита"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин уверен в том, что армейцам по силам обогнать "Спартак" в турнирной таблице чемпионата России. По словам хавбека, во время зимнего трансферного окна красно-белые и "Зенит" усилились, но красно-синие обладают составом, который не уступает им по силе.
- Думаю, что можем не то что догнать, а еще и перегнать "Спартак", если будем хорошо выступать, - приводит ТАСС слова Головина. - Конечно, "Зенит" и "Спартак" хорошо провели трансферное окно, усилились, но наш сегодняшний состав точно не хуже. Главное верить в свои силы, и мы сможем их обойти.
По словам Головина, защитник Бранислав Иванович, перешедший из "Челси" в "Зенит", является игроком высокого класса.
- Иванович - очень сильный игрок, - продолжил полузащитник. - Но если он будет играть крайнего правого защитника, то Мариу Фернандес ему точно не уступит.
Кефир71
Боженька вас накажет за плевки в адрес Лёни Слуцкого. Все время пинали его неблагодарные лошади.
14:40
Кефир71
Скоро и вы забудете что ЦСКА чемпион России 2016. Последнее чемпионство
14:38
Кефир71
Вам бы в тройку попасть убогие. Кроме Акинфея нет ни одного игрока нормального. Даже игрочишки нет.
14:36
merniloskut
На канюшне ждали порки...)))
02:44
Mark Krass
Ну один то раз нам 13 матчей подряд уже приходилось выигрывать.)) А так вообще то, если кто забыл, ЦСКА - Чемпион России 2016.))
21:45 4 февраля
spetrov
Странные все-таки встречаются комментаторы постоянно. Самим сложно прикинуть, что сказали бы, будь вы на его месте? А кто сильнее и насколько здесь и сейчас, в конце чемпионата посмотрим.
20:12 4 февраля
Jean4
А ведь мальчонка то прав. Не про состав конечно, а про то, что лошадей не стоит сбрасывать со счетов в этом сезоне, практика показала, да и тренер новый.
20:08 4 февраля
Джанер Эркин
Жаль тех людей, которые верят, что народнички или газовички станут чемпионами
20:06 4 февраля
foreverCSKAforever
Это было доказано неоднократно за последнее время.
19:59 4 февраля
Der schwein
Даёшь 3-5-2 :)
19:37 4 февраля
Sandberg
Головин ничем не лучше некоторых здешних экспертов)
19:34 4 февраля
MAXXXSPA
Чудик
19:30 4 февраля
Valdemarson
Кто-то сомневается, что коники чемпионами станут? Отрыв от лидера и поболе отыгрывали... Спартак по весне сдуется, к бабке не ходи. Зенит прокакает, как обычно, ибо ленивые миллионеры никак не мотивированы жилы рвать, да и в ЛЕ дальше 1/8 не пройдут. Краснодару ещё рано, да и в Шалимова как-то нет веры, Ростов не сдюжит, хоть там и Бекиич...
19:12 4 февраля
serzheo
Гххх)))
19:08 4 февраля
баламошка
Лолошадки ещё на что-то надеются. Жеке придётся опять под стол лезть в переговорах с судьями.
18:59 4 февраля