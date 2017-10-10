Александр Ерохин: "Если "Зенит" выиграет Лигу Европы, я покрашу волосы в сине-бело-голубой цвет"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин в видеоинтервью клубной пресс-службе рассказал, что он принял правильное решение при переходе в клуб из Санкт-Петербурга. По его словам, конуренция не должна пугать футболистов.

- Любое решение нужно обдумывать, взвешивать все за и против, - сказал Ерохин. - В той ситуации, наверное, это было оптимальное решение для того, чтобы развиваться и расти. Зная, какие задачи ставит перед собой "Зенит", хотелось в этом очень сильно участвовать и помочь команде. Конкуренция? Она есть всегда и не должна пугать, а наоборот должна мотивировать. Это надо выдержать, ничего ненормального в этом нет.

Роберто Манчини - справедливый, тренер, он знает, чего хочет от футболистов и от команды в целом. Все его требования понятны, он их объясняет доходчиво. Каждый понимает, что он него требуется на поле, а игроки стараются выполнять их.

Что я готов сделать, если "Зенит" выиграет Лигу Европы? Покрасить волосы в сине-бело-голубой цвет. Можно временной краской. Для празднования, почему нет?