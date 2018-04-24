Александр Егоров: "Москалев на 33-й минуте матча "Арсенал" - "Зенит" должен был удалять Горбатенко"

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что арбитр Владимир Москалев ошибся в эпизоде с участием полузащитника "Арсенала" Игорем Горбатенко на 33-й минуте матча 27-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:3). По словам Егорова, судья в том моменте должен был дать хавбеку вторую желтую карточку.

– Москалев должен был удалять Горбатенко на 33-й минуте, – сказал Егоров в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – Судья находился в хорошей позиции, но видимо у него произошла секундная расслабленность. В этом эпизоде надо было давать вторую желтую, и другого решения быть не может.