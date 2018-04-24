20:46 | Футбол — РФПЛ

Александр Егоров: "Москалев на 33-й минуте матча "Арсенал" - "Зенит" должен был удалять Горбатенко"

4

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что арбитр Владимир Москалев ошибся в эпизоде с участием полузащитника "Арсенала" Игорем Горбатенко на 33-й минуте матча 27-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:3). По словам Егорова, судья в том моменте должен был дать хавбеку вторую желтую карточку.

– Москалев должен был удалять Горбатенко на 33-й минуте, – сказал Егоров в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – Судья находился в хорошей позиции, но видимо у него произошла секундная расслабленность. В этом эпизоде надо было давать вторую желтую, и другого решения быть не может.

Опрос

Когда "Локомотив" станет чемпионом?
голосовать
4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

DJKrolik

Должен был, но тогда игра бы не была такой интересной. Вообще странно, что Божович его не поменял, было видно что он немного не в себе. Не удалил чтобы не ломать игру. Да все нормально, таких неудалений в каждом матче бывает 1-2. Если бы все матчи всегда судились строго по книжкам...

22:13

Пиитерец

Да, там железная вторая желтая была. Минус 2 очка из-за судейства. И в матче поросят с самоварами Вилков пару-тройку чистых карточек хрюшкам не выписал. Особенно в эпизоде, когда Зе Луиш с разборками к прянику полез и метра на два того толканул. Хорошо, что там итог закономерным оказался. Но вопросы есть по судейству, господин Егоров.

22:03

Tribunal ZE

вопрос один - почему судья не удалил тогда Горбатенко? Боялся или его зарядили на то чтобы Зенит очки потерял

22:00

Slim Taller

Должен. А какой-бы тогда поднялся вой?! А ведь ошибка арбитра,по сути,повлияла на итог матча.

21:03

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!