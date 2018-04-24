Александр Егоров: "Москалев на 33-й минуте матча "Арсенал" - "Зенит" должен был удалять Горбатенко"

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что арбитр Владимир Москалев ошибся в эпизоде с участием полузащитника "Арсенала" Игорем Горбатенко на 33-й минуте матча 27-го тура чемпионата России с "Зенитом" (3:3). По словам Егорова, судья в том моменте должен был дать хавбеку вторую желтую карточку.
– Москалев должен был удалять Горбатенко на 33-й минуте, – сказал Егоров в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". – Судья находился в хорошей позиции, но видимо у него произошла секундная расслабленность. В этом эпизоде надо было давать вторую желтую, и другого решения быть не может.
DJKrolik
Должен был, но тогда игра бы не была такой интересной. Вообще странно, что Божович его не поменял, было видно что он немного не в себе. Не удалил чтобы не ломать игру. Да все нормально, таких неудалений в каждом матче бывает 1-2. Если бы все матчи всегда судились строго по книжкам...
22:13
Пиитерец
Да, там железная вторая желтая была. Минус 2 очка из-за судейства. И в матче поросят с самоварами Вилков пару-тройку чистых карточек хрюшкам не выписал. Особенно в эпизоде, когда Зе Луиш с разборками к прянику полез и метра на два того толканул. Хорошо, что там итог закономерным оказался. Но вопросы есть по судейству, господин Егоров.
22:03
Tribunal ZE
вопрос один - почему судья не удалил тогда Горбатенко? Боялся или его зарядили на то чтобы Зенит очки потерял
22:00
Slim Taller
Должен. А какой-бы тогда поднялся вой?! А ведь ошибка арбитра,по сути,повлияла на итог матча.
21:03