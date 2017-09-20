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04:25 | Футбол — РФПЛ

Александр Дюков: "В этом сезоне "Зенит" хочет выиграть Лигу Европы"

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В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу"​ (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.

– Какие задачи совет директоров ставит перед менеджментом клуба в этом сезоне?

– Прежде всего выиграть чемпионат России и Кубок России, а также успешно выступить в Лиге Европы, поскольку нам нужны очки в рейтинге УЕФА. Сергей Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер, мы ему полностью доверяем, поэтому совет директоров его инициативу поддержал. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Александра Дюкова

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Как "Зенит" и "Локомотив" выступят в групповом турнире Лиги Европы?
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЗЮК

bep77,оборонец,тебе спать не пора?Воспитательница ругать будет.

11:37

bep77

inspire, мы взяли ЧМ18. Одно это - уже победа! Ты не в курсе, КАК пришлось его оборонять?

09:25

bep77

marksan И чего-то их понесло? Про Утрехт уже забыли? 06:20 ============ Утрехт пройден! А вот кто-то не так давно размахивал флагами перед ЛЧ, забыв о кипрском (не греческом!) АЕКе...

09:23

inspire

Сергей Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер ==================== это лольский лол несколько меньшего масштаба из оперы "а давайте ЧМ в 2018 выиграем"

06:24

marksan

И чего-то их понесло? Про Утрехт уже забыли?

06:20