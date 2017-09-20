Александр Дюков: "В этом сезоне "Зенит" хочет выиграть Лигу Европы"

В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу"​ (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.

– Какие задачи совет директоров ставит перед менеджментом клуба в этом сезоне?

– Прежде всего выиграть чемпионат России и Кубок России, а также успешно выступить в Лиге Европы, поскольку нам нужны очки в рейтинге УЕФА. Сергей Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер, мы ему полностью доверяем, поэтому совет директоров его инициативу поддержал. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Александра Дюкова