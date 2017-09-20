Александр Дюков: "В этом сезоне "Зенит" хочет выиграть Лигу Европы"

В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу" (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.
– Какие задачи совет директоров ставит перед менеджментом клуба в этом сезоне?
– Прежде всего выиграть чемпионат России и Кубок России, а также успешно выступить в Лиге Европы, поскольку нам нужны очки в рейтинге УЕФА. Сергей Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер, мы ему полностью доверяем, поэтому совет директоров его инициативу поддержал. (Максим МАКСИМОВ)
ЗЮК
bep77,оборонец,тебе спать не пора?Воспитательница ругать будет.
11:37
bep77
inspire, мы взяли ЧМ18. Одно это - уже победа! Ты не в курсе, КАК пришлось его оборонять?
09:25
bep77
marksan И чего-то их понесло? Про Утрехт уже забыли? 06:20 ============ Утрехт пройден! А вот кто-то не так давно размахивал флагами перед ЛЧ, забыв о кипрском (не греческом!) АЕКе...
09:23
inspire
Сергей Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер ==================== это лольский лол несколько меньшего масштаба из оперы "а давайте ЧМ в 2018 выиграем"
06:24
marksan
И чего-то их понесло? Про Утрехт уже забыли?
06:20