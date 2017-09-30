Александр Будаков: "Я пережил клиническую футбольную смерть"

Голкипер "Анжи" Александр Будаков в интервью "Известиям" отметил, что после ухода из "Торпедо" в 2015 году задумывался о завершении карьеры. 32-летний вратарь поблагодарил Юрия Жевнова, который поддержал его в трудные минуты.

– Впервые за шесть лет со времен краснодарской "Кубани" вы являетесь основным вратарем команды РФПЛ. За счет чего случился этот "ренессанс"?

– Можно сказать, я пережил футбольную клиническую смерть. Одно время не был уверен, что вообще стоит продолжать выступления. Особенно после "Торпедо", когда я разорвал контракт с клубом и больше полугода был без клуба. От завершения карьеры спасли друзья, которые поддерживали меня в трудный период. Хочу отметить Юру Жевнова. Когда мы выступали за "Торпедо", он всегда меня поддерживал, хотя и был конкурентом. Он являлся основным вратарем, я — резервным. Но мы сдружились, и Жевнов несколько раз приглашал к себе в гости в Белоруссию. В итоге убедил меня продолжать верить в себя.

– После ухода из "Торпедо" и полугодичного простоя вы оказались в белорусской "Ислочи". Юрий Жевнов участвовал в трудоустройстве?

– Отчасти — да. Более того, те четыре месяца, что я выступал за "Ислочь", я жил на квартире у Юрия.