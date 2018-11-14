Алекс Сонг: "В Казани я потерял год жизни"

Бывший полузащитник "Рубина" Алекс Сонг рассказал о том, как ему непросто жилось в России. По его словам, в Казани он был совершенно одинок.

– Я не мог говорить близким, как мне нехорошо, поскольку не хотел их беспокоить, – цитирует The Telegraph Сонга. – Мне нужно было сохранять позитив и не давать другим повода чувствовать себя плохо, особенно жене и детям, которые были в Лондоне.

Помню, что мне обещали дом, когда я перешел в "Рубин". Но прошло несколько месяцев, а его все не было. Меня выселили из отеля, и я поселился на базе клуба. Там условия хорошие, но это не дом, это даже хуже отеля. Невозможно было расслабиться и переключиться от клубных дел.

Все время я проводил в своей комнате, сидел у ноутбука. Вся моя жизнь была в компьютере и телефоне. Я даже не включал свет. Мне там было очень одиноко и грустно. Я находился в стрессовой ситуации. Я почти не выбирался из комнаты, поскольку у меня не было друзей. Питался на базе, в рестораны выбирался очень редко. Хотя там есть хорошие места.

Затем мне перестали давать игровую практику, видимо, рассчитывая избавиться от меня, поскольку не хотели платить большую зарплату. Руководство обещало, что деньги придут, но этого не происходило. А я в них нуждался, поскольку платил за квартиру в Лондоне, по счетам, у меня был свой проект в Камеруне. В Казани я потерял год жизни, год карьеры.