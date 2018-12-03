Алана Мамаева рассказала о любовнице футболиста. Она не сдерживала слезы

Жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана рассказала, о том, что у ее супруга есть любовница. Ночью он вышла в прямой эфир в Инстаграме и долго рассказывала о непростой жизненной ситуации. Позже запись была удалена.

- Он мне рассказал, что у него полгода была любовница. И когда я улетала в Берлин с Ирой, в Краснодар прилетела она, - сказала среди прочего Алана Мамаева. - Естественно, эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается и, говорит, что. Я говорю: "я тебя люблю, я тебя жду". А он говорит: "где дети?". Я говорю, что привезла детей, чтобы пойти на суд всем вместе, потому что дети скучают, у нас проблемы с ребенком, Алекс не может без него вообще. Я спрашиваю: "ты меня хотя бы любишь?" Он не отвечает. Спрашиваю, зачем он с ней переписывается. Он не отвечает и говорит, что сейчас меня заблокирует.

Перед этим в Инстаграме супруга игрока опубликовала пост, в котором написала, что муж променял семью на другую женщину, и привела ее фотографии. Кроме того, в сообщении указано, что именно из-за этой девушки Мамаев вступил в конфликт с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком утром 8 октября у гостиницы "Пекин" в центре Москвы. Позже хавбек "Краснодара" вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным стал участником еще одного конфликта в кафе, когда пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Мамаев и Кокорин были задержаны и взяты под стражу на 1 месяц и 28 дней - до 8 декабря, они обвиняются по двум статьям - "Побои" и "Хулиганство". Обвинение уже обратилось в суд с ходатайством о продлении ареста еще на два месяца.

В Инстаграме жены Мамаева очень странный пост. К Павлу есть вопросы