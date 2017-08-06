Алан Дзагоев: "Надеюсь, все мои проблемы остались позади"

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что его кондиции пока оставляют желать лучшего. По его словам, форму можно добрать только с помощью официальных игр.

- Скажу честно, пока я недоволен собой, - цитирует пресс-служба клуба Дзагоева. - Кондиции еще не оптимальные, я очень долго думаю при принятии мяча. Но быстрота мышления приходит с играми, другого пути здесь нет. На сборах я в основном не бегал, а занимался по своей программе, которая по объему была ничуть не меньше. Поэтому в стартовых матчах, в частности, в гостевом с АЕК иногда задыхался, хотя в целом чувствовал себя хорошо. С "Анжи" провел около 65 минут, с "Локомотивом" - под 70, с АЕК уже 75, со "СКА-Хабаровск" - чуть меньше, хотя мог и продолжать. Процесс идет, думаю, скоро буду готов играть без замен. В этом смысле, чем больше матчей, тем лучше.

Не стану кривить душой, полностью выкинуть прошлый сезон из памяти пока не могу, потому что не играл в общей сложности почти полгода. Но настрой на будущее - самый оптимистичный. Я и раньше выполнял индивидуальную работу после тренировок, но сейчас мы наконец-то разобрались во всех медицинских проблемах, и теперь я делаю именно те упражнения, которые мне рекомендованы. Каждый день мне нужно держать себя в форме, и я четко следую указаниям клубных врачей и сербского физиотерапевта Андреа Милутиновича, с которым занимался в последнее время. Надеюсь, все проблемы остались далеко позади.

Когда мы играли первые матчи, эмоции зашкаливали, команда, можно сказать, только вступала в права хозяина, хотя делала это очень уверенно, через победы. Теперь мы четко понимаем, что это наш родной стадион, проигрывать на котором нельзя никому. Это футбол, и случиться может всякое, но в присутствии армейских болельщиков ты просто не можешь выдавать плохую игру. Не сомневаюсь, что "ВЭБ Арена" уже набирает оборот. В будущем она станет одним из важнейших факторов наших дальнейших побед.