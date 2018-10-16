Актер Дюжев поддержал Кокорина и Мамаева

Известный актер Дмитрий Дюжев прокомментировал ситуацию вокруг нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заключенных под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы.

- Хочу напомнить вам одну грустную, но тем не менее поучительную историю.

26 мая 1958 года по подозрению в изнасиловании был задержан футболист московского "Торпедо" Эдуард Стрельцов. Узнав о наличии уголовного дела в отношении спортсмена, руководитель государства Н.С. Хрущев распорядился наказать Стрельцова по всей строгости, - написал Дюжев в Инстаграме. - Следствие и суд, выполняя политическую волю, обеспечили вынесение футболисту обвинительного приговора, несмотря на то, что уголовное дело содержало множество противоречий и вина Стрельцова была под большим сомнением.

Этот обвинительный приговор стоил Стрельцову, олимпийскому чемпиону, заслуженному мастеру спорта, одному из лучших футболистов в отечественной истории, пяти лет жизни. Наша страна на много лет потеряла талантливого футболиста, который мог принести немало побед сборной СССР и московскому "Торпедо".

Причиной жесткого, сурового и незаслуженного наказания стала политическая конъюнктура. В тот момент было очень выгодно показать общественности, что полицейская власть настолько сильна и беспристрастна, что даже известный спортсмен, кумир молодежи может быть наказан и отправлен в колонию.

С подобной ситуацией мы сталкиваемся и сейчас. Я ни в коем случае не хочу сравнивать футбольный талант Стрельцова и Кокорина с Мамаевым. Важно обратить внимание на другое: государство в этом деле ведёт себя исключительно так, чтобы получить максимальное одобрение у возмущенного общества. Господи, сохрани нашу Россию от всякого зла!