Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборе в Кампоаморе

ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев присоединился к команде на сборе в Кампоаморе. Армейцы начали готовиться ко второй части сезона 10 января, но голкипер по рекомендации медицинского штаба пропустил несколько тренировок.

Напомним, что на сборе в Испании, который завершится 22 января, ЦСКА сыграет с "Волеренгой" (21 января, начало игры - 18.00 по московскому времени) и "Хорсенсом" (22 января, 14.00).