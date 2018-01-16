Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборе в Кампоаморе

ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев присоединился к команде на сборе в Кампоаморе. Армейцы начали готовиться ко второй части сезона 10 января, но голкипер по рекомендации медицинского штаба пропустил несколько тренировок.
Напомним, что на сборе в Испании, который завершится 22 января, ЦСКА сыграет с "Волеренгой" (21 января, начало игры - 18.00 по московскому времени) и "Хорсенсом" (22 января, 14.00).
Мы его заждались, но сегодня капитан наконец-то присоединился к команде 🤗 #Акинфеев приехал в Испанию и сегодня начнёт тренировки 💪#ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/QUsgTzzCsC– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 января 2018 г.