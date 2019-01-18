Акинфеев присоединился к ЦСКА на сборе в Испании

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к команде на сборе в Испании. Сегодня 32-летний вратарь приступит к тренировкам.

"Смотрите, кто к нам приехал! Игорь Акинфеев сегодня присоединился к команде на сборах в Испании и приступает к тренировкам!" - сообщается в официальном Твиттере армейцев.

ЦСКА отправился на первый сбор 10 января без Акинфеева. Голкипер получил больше времени на отдых в зимней паузе.

Смотрите, кто к нам приехал 🤗 Игорь #Акинфеев сегодня присоединился к команде на сборах в Испании и приступает к тренировкам! #Кампоамор2019 pic.twitter.com/AfDN61bxoa – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 января 2019 г.

В текущем сезоне Акинфеев провел 23 матча за ЦСКА и пропустил 14 голов. Красно-синие занимают 3-е место в премьер-лиге, имея в активе 30 очков после 17 туров.

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