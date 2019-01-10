ЦСКА отправился на первый сбор без Акинфеева

Игроки и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Аликанте, откуда команда переедет в Кампоамор, где начнет подготовку ко второй части сезона. Из Москвы в Испанию отправились не все игроки, которые примут участие в сборе – единственным легионером стал японец Такума Нисимура. Также отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев присоединится к одноклубникам на несколько дней позже.

По итогам первой части сезона ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Отставание от идущего первым "Зенита" – 4 очка. Первый официальный матч в 2019 году армейцы проведут в начале марта в 18-м туре РПЛ в Туле против "Арсенала". (Андрей Михайлов)