Акинфеев, Дзагоев и Гончаренко поздравили болельщиков с наступающим Новым годом

ЦСКА опубликовал на своем Ютуб-канале видеоролик, в котором футболисты и тренерский штаб поздравили болельщиков с наступающим Новым годом. К поклонникам красно-синих обратились Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Игорь Акинфеев. Кроме того, свои пожелания озвучил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
Напомним, ранее ЦСКА опубликовал ролики с пожеланиями от Александра Головина, Витинью, Понтуса Вернблума и Виктор Гончаренко.
Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева //
Витинью хочет в сборную - Фернандес показал, как туда попасть //
Вернблум хочет стать сдержаннее //
Самое заветное желание Гончаренко - купить нападающего. Станет ли Гинер Дедом Морозом?
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Бибрас Натхо
- ЦСКА (футбол)
- Виктор Гончаренко
- Понтус Вернблум
- Витинью дус Сантус
- Александр Головин