15:21 | Футбол — РФПЛ

Акинфеев, Дзагоев и Гончаренко поздравили болельщиков с наступающим Новым годом


ЦСКА опубликовал на своем Ютуб-канале видеоролик, в котором футболисты и тренерский штаб поздравили болельщиков с наступающим Новым годом. К поклонникам красно-синих обратились Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Игорь Акинфеев. Кроме того, свои пожелания озвучил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Напомним, ранее ЦСКА опубликовал ролики с пожеланиями от Александра Головина, Витинью, Понтуса Вернблума и Виктор Гончаренко.

 
 

Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева // 
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