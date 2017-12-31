Акинфеев, Дзагоев и Гончаренко поздравили болельщиков с наступающим Новым годом

ЦСКА опубликовал на своем Ютуб-канале видеоролик, в котором футболисты и тренерский штаб поздравили болельщиков с наступающим Новым годом. К поклонникам красно-синих обратились Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Игорь Акинфеев. Кроме того, свои пожелания озвучил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Напомним, ранее ЦСКА опубликовал ролики с пожеланиями от Александра Головина, Витинью, Понтуса Вернблума и Виктор Гончаренко.

Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева //

Витинью хочет в сборную - Фернандес показал, как туда попасть //

Вернблум хочет стать сдержаннее //

Самое заветное желание Гончаренко - купить нападающего. Станет ли Гинер Дедом Морозом?