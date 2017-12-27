09:52 | Футбол — РФПЛ

Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева

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Пресс-служба ЦСКА опубликовала на своей странице в Инстаграме видеоролик с участием вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Александра Головина. Хавбек загадал желание на 2018 год стать капитаном армейцев, на что Акинфеев вручил своему партнеру по команде фуражку капитана морского флота.

Во второй части видео 21-летний Головин чистит бутсы, которые затем отдает Акинфееву. Тот, в свою очередь, постучал хавбека по спине.

"Новый год - время подводить итоги, строить планы и немножко мечтать. В канун праздника мы решили рассказать вам, чего ждут от 2018 года армейцы. Начнем с Саши Головина", - говорится в подписи к видеоролику.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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_Я_против_Астротерфа_

это 5+

14:35

spetrov

...А еще мешки с мячами за "старшими" таскают и т.п.

14:26

spetrov

Не все в армии такие вафлёры, чтобы сапоги дедам чистить. Да и при чём здесь армия вообще? ---- В данном случае суть немного иная.

14:25

spetrov

sancesz, общеизвестный элемент "дедовщины" в футбольных командах. Да, футбольной команде тоже присущи стандартные вещи мужского коллектива.

14:24

Нищ, дрищ, живу с мамкой

WildCat-2k sancesz Рановато ему в капитаны еще, молод слишком! А молодеж что в армии делает?\\\\\\\\\\\\\\Не все в армии такие вафлёры, чтобы сапоги дедам чистить. Да и при чём здесь армия вообще?

13:24

WildCat-2k

sancesz Рановато ему в капитаны еще, молод слишком! А молодеж что в армии делает?

13:03

sancesz

Видимо у меня совсем туго с юмором. Кто может объяснить, в чем прикол с бутсами?

12:07

yspesh4

Видео хорошее, молодцы. Жаль, если Саша уйдет. С наступающим всех.

11:52

Красноармеец К

Креативно! Молодцы)

11:42

Ловац

Я не болельщик ЦСКА но видео улыбнуло. Не понимаю написанного ниже негатива.

11:33

wedes

BeeBop, зачем здоровому взрослому мужику обувь чистить? Надо же иметь хоть какую-то гордость. Да и смотрится это не совсем традиционно.

11:00

BeeBop

wedes...Обоссаться можно от Вашего юмора! Ваша фамилия Петросян или Дроботенко? Я не могу понять, на хрена писать всякую херню? Распирает что-ли или дефицит общения?

10:54

wedes

Головин хочет стать капитаном... Барселоны!!! Но приходится стирать носки Игоряну.

10:49

баламошка

Так вот кто у меня на даче яблоки с ёлки ворует! Кони!

10:14

Джин_SM(v3)

Норм шутканули на тему дедовщины!))Молодцы!

10:05

Helicopter

Игорь в своё время повязку с корнями выдрал у Игнашевича.

10:03

shur

Пусть будет так!

10:01