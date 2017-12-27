Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева

Пресс-служба ЦСКА опубликовала на своей странице в Инстаграме видеоролик с участием вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Александра Головина. Хавбек загадал желание на 2018 год стать капитаном армейцев, на что Акинфеев вручил своему партнеру по команде фуражку капитана морского флота.

Во второй части видео 21-летний Головин чистит бутсы, которые затем отдает Акинфееву. Тот, в свою очередь, постучал хавбека по спине.

"Новый год - время подводить итоги, строить планы и немножко мечтать. В канун праздника мы решили рассказать вам, чего ждут от 2018 года армейцы. Начнем с Саши Головина", - говорится в подписи к видеоролику.