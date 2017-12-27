Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева

Пресс-служба ЦСКА опубликовала на своей странице в Инстаграме видеоролик с участием вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Александра Головина. Хавбек загадал желание на 2018 год стать капитаном армейцев, на что Акинфеев вручил своему партнеру по команде фуражку капитана морского флота.
Во второй части видео 21-летний Головин чистит бутсы, которые затем отдает Акинфееву. Тот, в свою очередь, постучал хавбека по спине.
"Новый год - время подводить итоги, строить планы и немножко мечтать. В канун праздника мы решили рассказать вам, чего ждут от 2018 года армейцы. Начнем с Саши Головина", - говорится в подписи к видеоролику.
_Я_против_Астротерфа_
это 5+
14:35
spetrov
...А еще мешки с мячами за "старшими" таскают и т.п.
14:26
spetrov
Не все в армии такие вафлёры, чтобы сапоги дедам чистить. Да и при чём здесь армия вообще? ---- В данном случае суть немного иная.
14:25
spetrov
sancesz, общеизвестный элемент "дедовщины" в футбольных командах. Да, футбольной команде тоже присущи стандартные вещи мужского коллектива.
14:24
Нищ, дрищ, живу с мамкой
WildCat-2k sancesz Рановато ему в капитаны еще, молод слишком! А молодеж что в армии делает?\\\\\\\\\\\\\\Не все в армии такие вафлёры, чтобы сапоги дедам чистить. Да и при чём здесь армия вообще?
13:24
WildCat-2k
sancesz Рановато ему в капитаны еще, молод слишком! А молодеж что в армии делает?
13:03
sancesz
Видимо у меня совсем туго с юмором. Кто может объяснить, в чем прикол с бутсами?
12:07
yspesh4
Видео хорошее, молодцы. Жаль, если Саша уйдет. С наступающим всех.
11:52
Красноармеец К
Креативно! Молодцы)
11:42
Ловац
Я не болельщик ЦСКА но видео улыбнуло. Не понимаю написанного ниже негатива.
11:33
wedes
BeeBop, зачем здоровому взрослому мужику обувь чистить? Надо же иметь хоть какую-то гордость. Да и смотрится это не совсем традиционно.
11:00
BeeBop
wedes...Обоссаться можно от Вашего юмора! Ваша фамилия Петросян или Дроботенко? Я не могу понять, на хрена писать всякую херню? Распирает что-ли или дефицит общения?
10:54
wedes
Головин хочет стать капитаном... Барселоны!!! Но приходится стирать носки Игоряну.
10:49
баламошка
Так вот кто у меня на даче яблоки с ёлки ворует! Кони!
10:14
Джин_SM(v3)
Норм шутканули на тему дедовщины!))Молодцы!
10:05
Helicopter
Игорь в своё время повязку с корнями выдрал у Игнашевича.
10:03
shur
Пусть будет так!
10:01