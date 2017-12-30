Самое заветное желание Гончаренко - купить нападающего. Станет ли Гинер Дедом Морозом?

ЦСКА в своем официальном Твиттере подготовил очередной ролик, посвященный предстоящему Новому году. На нем показано, как главный тренер армейцев Виктор Гончаренко попросил президента Евгения Гинера купить нападающего в зимнее трансферное окно.

Руководитель столичного клуба снял стикер с пожеланием от наставника команды с доски. Затем были показаны пожелания "Выиграть Кубок России", "Выиграть Лигу чемпионов", "Выиграть чемпионат за 10 туров до конца" и другие, которые вместе образуют слово "НАПАДАЮЩЕГО". //

Напомним, ранее ЦСКА опубликовал ролики с пожеланиями от Александра Головина, Витинью и Понтуса Вернблума.

🎄 Виктор Михайлович, Евгений Леннорович и самое заветное желание – в очередном новогоднем ролике 🔥 pic.twitter.com/6NRLJOcR9a – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 декабря 2017 г.

Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева //

Витинью хочет в сборную - Фернандес показал, как туда попасть //

Вернблум хочет стать сдержаннее