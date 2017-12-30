Самое заветное желание Гончаренко - купить нападающего. Станет ли Гинер Дедом Морозом?

ЦСКА в своем официальном Твиттере подготовил очередной ролик, посвященный предстоящему Новому году. На нем показано, как главный тренер армейцев Виктор Гончаренко попросил президента Евгения Гинера купить нападающего в зимнее трансферное окно.
Руководитель столичного клуба снял стикер с пожеланием от наставника команды с доски. Затем были показаны пожелания "Выиграть Кубок России", "Выиграть Лигу чемпионов", "Выиграть чемпионат за 10 туров до конца" и другие, которые вместе образуют слово "НАПАДАЮЩЕГО". //
Напомним, ранее ЦСКА опубликовал ролики с пожеланиями от Александра Головина, Витинью и Понтуса Вернблума.
🎄 Виктор Михайлович, Евгений Леннорович и самое заветное желание – в очередном новогоднем ролике 🔥 pic.twitter.com/6NRLJOcR9a– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 30 декабря 2017 г.
Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева //
Витинью хочет в сборную - Фернандес показал, как туда попасть //
Вернблум хочет стать сдержаннее
Спринт
Го(а)нчаренко в ЦСКА чужой ломоть, каким был физрук с соседского двора. Пол состава надо бесплатно раздать и сам клуб срочно передать сыну лондонского-экс-чукотца. Пака еще не поздно, иначе команду ЦСКА потеряем. Она держится только из-за слабенького чемпионата РФПЛ.
18:40
Бу-га-га!
0:7 не зарастает. Хотя, после 1:18 0:7 со свистом прошло.
18:21
Rastan
А вот. Дзюбу в аренду - совсем неплохой вариант. Будет, наконец, с кем взаимодействовать в атаке Дзагоеву.
18:11
Коновалл
Меринья раздухарились не на шутку. Заросла дырка в опе чо-ли? Потерпите. Через пол-года снова доставим вам непередаваемые ощущения.
17:55
эстонский армеец
Пусть Новый год наступит - там и посмотрим что да как. Всем спархряковским пожелаю от "Локо" получить "в пятачок" в первой же игре, и , ещё, на 16 лет забыть о чемпионстве. У всех армейцев будет тогда неплохой год!)
16:18
wedes
Гончаренко получит подарок - мешок картохи с родным просторов, на этом всё ограничится.
15:10
ЗЮК~
Бу-га-га!,3 от 0:7,вонючка.
14:01
ravilius777
Мне очень нравится командный настрой, так победим) С Наступающим соКопытные и прочие сектанты!!!)
13:40
Бу-га-га!
0:7 это даже не космос.)))) 0:7 достижение уровня 1:18.))) Прогремело на века.)))
13:11
Бу-га-га!
Так-то, Митюнь, надо было привычно днищу слить в августе, а не сувать свиное рыло в группу.)))
13:10
Бу-га-га!
Митюнь, как на басков настраиваетесь?))) По накатанной, на 0:7? Или, турниришко пожиже, достаточно те же 0:7, но за 2 матча?))) Убожество.)))
13:06
spetrov
Единоросс, ты знаешь, после Траоре и Оланаре Дзюба - это точно шаг вперед. :)
12:44
Единоросс
Интересно, согласились бы болельщики ЦСКА увидеть в рядах своей команды Артёма Дзюбу?
12:33
Митяй Антибомж
Космические днари ))
11:33
Митяй Антибомж
Эдюха, вам, обитателям Марианского желоба, об этом лучше знать ))
11:33
Бу-га-га!
0,7 Митюнь.))) Чё там ниже днявого днища находится?)))
11:19
Митяй Антибомж
Эдюха 0.3 из-под Спартака выбрался ))
11:07
Бу-га-га!
Двое по 0,35 в первых рядах отписались.
11:02
Коновалл
Лишь одна у летчика мечта: высота, высота. Самая заветная мечта: высота, высота!
10:27
Serenky25
Когда уже Романыча представят как владельца клуба? Слуцкий в Челси...Конте в ЦСКА...
10:27
Митяй Антибомж
Цирковое представление в конюшне продолжается )) Лучше бы делом занялись, а то в следующем сезоне и пятого места не увидят как ушей своих.
10:23