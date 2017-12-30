09:10 | Футбол — РФПЛ

Самое заветное желание Гончаренко - купить нападающего. Станет ли Гинер Дедом Морозом?

Виктор ГОНЧАРЕНКО. Фото twitter.com/pfc_cska
Виктор ГОНЧАРЕНКО. Фото twitter.com/pfc_cska
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ЦСКА в своем официальном Твиттере подготовил очередной ролик, посвященный предстоящему Новому году. На нем показано, как главный тренер армейцев Виктор Гончаренко попросил президента Евгения Гинера купить нападающего в зимнее трансферное окно.

Руководитель столичного клуба снял стикер с пожеланием от наставника команды с доски. Затем были показаны пожелания "Выиграть Кубок России", "Выиграть Лигу чемпионов", "Выиграть чемпионат за 10 туров до конца" и другие, которые вместе образуют слово "НАПАДАЮЩЕГО". // 

Напомним, ранее ЦСКА опубликовал ролики с пожеланиями от Александра Головина, Витинью и Понтуса Вернблума.

Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева // 
Витинью хочет в сборную - Фернандес показал, как туда попасть // 
Вернблум хочет стать сдержаннее

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (21)
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Спринт

Го(а)нчаренко в ЦСКА чужой ломоть, каким был физрук с соседского двора. Пол состава надо бесплатно раздать и сам клуб срочно передать сыну лондонского-экс-чукотца. Пака еще не поздно, иначе команду ЦСКА потеряем. Она держится только из-за слабенького чемпионата РФПЛ.

18:40

Бу-га-га!

0:7 не зарастает. Хотя, после 1:18 0:7 со свистом прошло.

18:21

Rastan

А вот. Дзюбу в аренду - совсем неплохой вариант. Будет, наконец, с кем взаимодействовать в атаке Дзагоеву.

18:11

Коновалл

Меринья раздухарились не на шутку. Заросла дырка в опе чо-ли? Потерпите. Через пол-года снова доставим вам непередаваемые ощущения.

17:55

эстонский армеец

Пусть Новый год наступит - там и посмотрим что да как. Всем спархряковским пожелаю от "Локо" получить "в пятачок" в первой же игре, и , ещё, на 16 лет забыть о чемпионстве. У всех армейцев будет тогда неплохой год!)

16:18

wedes

Гончаренко получит подарок - мешок картохи с родным просторов, на этом всё ограничится.

15:10

ЗЮК~

Бу-га-га!,3 от 0:7,вонючка.

14:01

ravilius777

Мне очень нравится командный настрой, так победим) С Наступающим соКопытные и прочие сектанты!!!)

13:40

Бу-га-га!

0:7 это даже не космос.)))) 0:7 достижение уровня 1:18.))) Прогремело на века.)))

13:11

Бу-га-га!

Так-то, Митюнь, надо было привычно днищу слить в августе, а не сувать свиное рыло в группу.)))

13:10

Бу-га-га!

Митюнь, как на басков настраиваетесь?))) По накатанной, на 0:7? Или, турниришко пожиже, достаточно те же 0:7, но за 2 матча?))) Убожество.)))

13:06

spetrov

Единоросс, ты знаешь, после Траоре и Оланаре Дзюба - это точно шаг вперед. :)

12:44

Единоросс

Интересно, согласились бы болельщики ЦСКА увидеть в рядах своей команды Артёма Дзюбу?

12:33

Митяй Антибомж

Космические днари ))

11:33

Митяй Антибомж

Эдюха, вам, обитателям Марианского желоба, об этом лучше знать ))

11:33

Бу-га-га!

0,7 Митюнь.))) Чё там ниже днявого днища находится?)))

11:19

Митяй Антибомж

Эдюха 0.3 из-под Спартака выбрался ))

11:07

Бу-га-га!

Двое по 0,35 в первых рядах отписались.

11:02

Коновалл

Лишь одна у летчика мечта: высота, высота. Самая заветная мечта: высота, высота!

10:27

Serenky25

Когда уже Романыча представят как владельца клуба? Слуцкий в Челси...Конте в ЦСКА...

10:27

Митяй Антибомж

Цирковое представление в конюшне продолжается )) Лучше бы делом занялись, а то в следующем сезоне и пятого места не увидят как ушей своих.

10:23