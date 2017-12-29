Пожелание дня. Вернблум хочет стать сдержаннее

ЦСКА в своем официальном Инстаграме подготовил ролик, посвященный предстоящему Новому году. На нем показано, как полузащитник команды Понтус Вернблум загадывает желание. Он написал, что хочет стать сдержаннее.

Однако хавбек не смог прикрепить свою записку на доску желаний и со злости разломал молотком стенд. В следующей части ролика швед затачивает шипы на своих бутсах.

"Как бы отчаянно ты не верил в Деда Мороза и новогоднее волшебство, есть желания которым просто не суждено сбыться. Кто знает, может, это и к лучшему", - говорится в подписи к видеоролику.

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