Пожелание дня. Вернблум хочет стать сдержаннее

ЦСКА в своем официальном Инстаграме подготовил ролик, посвященный предстоящему Новому году. На нем показано, как полузащитник команды Понтус Вернблум загадывает желание. Он написал, что хочет стать сдержаннее.
Однако хавбек не смог прикрепить свою записку на доску желаний и со злости разломал молотком стенд. В следующей части ролика швед затачивает шипы на своих бутсах.
"Как бы отчаянно ты не верил в Деда Мороза и новогоднее волшебство, есть желания которым просто не суждено сбыться. Кто знает, может, это и к лучшему", - говорится в подписи к видеоролику.
Головин хочет стать капитаном. Реакция Акинфеева //
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_Я_против_Астротерфа_
это 5+
15:20
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
играть не умеет, зато клоунадничает неплохо. понятно где продолжит карьеру, когда выпишут пожизненную дискву.
14:58
4rfv5tgb
Отличный ролик :) Пока держит 1е место. Но еще 2 дня впереди... Антикони - расслабьтесь, оставьте злобу хотя бы в праздники
11:33
yurii p
осел подковывается, писец всем футболистам РФПЛ.
11:19
ravilius777
зачёт) поРжал))
11:00
Tzar
И сюда свои пятаки засунут! Доктор Хряк, не отвлекайся, закрой глаза, вспомни Ливер, получи удовольствие!
10:42
сабзеро
С Новым годом, Понтус! Не слушай никого, оставайся таким, какой есть. Ты - лучший! Ролик зачетный, улыбнуло.
10:39
паоло росси
смешно) в отличие от ролика про головина
10:20
баламошка
Ничо так, смяшно)
10:17
ki
)). Считаю, лучший легионер в РФПЛ. А после недавнего семейного рождественского фото, вообще можно сказать что еще и человек с правильными жизненными ценностями. ЦСКА с ним очень повезло.
10:13