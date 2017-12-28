Пожелание дня. Витинью хочет в сборную - Фернандес показал, как туда попасть

ЦСКА в своем официальном Инстаграме подготовил ролик, посвященный предстоящему Новому году. На нем показано, как форвард команды Витинью загадывает желание. Он написал, что хочет попасть в сборную.
Защитник армейцев Мариу Фернандес намекнул ему на возможность попасть в сборную России, показав свой паспорт гражданина РФ. Витинью идея приглянулась, и он принялся за изучение русского языка.
Доктор Хряк
У меня вопрос к мадам Голиковой: Посему этого Гинера не отдали Украине ???
16:05
BeeBop
spartak-msk....Уважаемый, у Вас как с чувством юмора?
15:42
_Я_против_Астротерфа_
это 5+
15:41
Артур Дент
Пусть прицелится и попадет ))))
15:33
kaduly
Отменить лемит,хоть будет поболее выбор для сборной,а вообще-то бред состовляет сборную из иноземцев.
15:24
spartak-msk
Уж какая слабая сб России, но такие игроки как Витиньо нам не нужны. Ари тогда уж на голову сильнее. Это опять цска воду мутит, чтобы паспорт получить и чтобы легионером не считался. Как Нойштедтера когда собирались купить.
13:06