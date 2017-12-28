11:08 | Футбол — Сборная России

Пожелание дня. Витинью хочет в сборную - Фернандес показал, как туда попасть

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ЦСКА в своем официальном Инстаграме подготовил ролик, посвященный предстоящему Новому году. На нем показано, как форвард команды Витинью загадывает желание. Он написал, что хочет попасть в сборную.

Защитник армейцев Мариу Фернандес намекнул ему на возможность попасть в сборную России, показав свой паспорт гражданина РФ. Витинью идея приглянулась, и он принялся за изучение русского языка.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Доктор Хряк

У меня вопрос к мадам Голиковой: Посему этого Гинера не отдали Украине ???

16:05

BeeBop

spartak-msk....Уважаемый, у Вас как с чувством юмора?

15:42

_Я_против_Астротерфа_

это 5+

15:41

Артур Дент

Пусть прицелится и попадет ))))

15:33

kaduly

Отменить лемит,хоть будет поболее выбор для сборной,а вообще-то бред состовляет сборную из иноземцев.

15:24

spartak-msk

Уж какая слабая сб России, но такие игроки как Витиньо нам не нужны. Ари тогда уж на голову сильнее. Это опять цска воду мутит, чтобы паспорт получить и чтобы легионером не считался. Как Нойштедтера когда собирались купить.

13:06