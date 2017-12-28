Пожелание дня. Витинью хочет в сборную - Фернандес показал, как туда попасть

ЦСКА в своем официальном Инстаграме подготовил ролик, посвященный предстоящему Новому году. На нем показано, как форвард команды Витинью загадывает желание. Он написал, что хочет попасть в сборную.

Защитник армейцев Мариу Фернандес намекнул ему на возможность попасть в сборную России, показав свой паспорт гражданина РФ. Витинью идея приглянулась, и он принялся за изучение русского языка.