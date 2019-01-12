Ахметов побывал в гостях у аппарата президента Киргизии

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов​ во время отпуска побывал в родной Киргизии, где 21-летнего футболиста приняли у руководителя аппарата президента страны Досалы Эсеналиева, сообщает пресс-служба главы государства.

– Мы гордимся вашим успешным дебютом в именитой команде ЦСКА и приглашением в сборную Российской Федерации по футболу. Также мы верим и надеемся, что наш соотечественник будет и дальше добиваться больших побед в спорте. Желаю успехов!", – отметил Эсеналиев.

Ильзат Ахметов выразил благодарность за теплый прием. Он подчеркнул, что где бы он ни был, всегда скучает по своей родине – Киргизии, гордиться своей страной. Ильзат Ахметов добавил, что новогодние каникулы провел с родителями в Бишкеке, – отмечается в сообщении пресс-службы президента Киргизии.

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