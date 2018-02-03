Ахмед Муса: "Дуэль Васина и Салаха на чемпионате мира? Это два сильных игрока"

Нападающий Ахмед Муса, перешедший на правах аренды из "Лестера" в ЦСКА, выразил мнение, что в матче Россия - Египет на чемпионате мира может получиться интересное противостояние между Виктором Васиным и Мохамедом Салахом.

- Форвард "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах – это космос?

– Несомненно, он топовый нападающий.

– Виктор Васин сможет с ним справиться на домашнем чемпионате мира?

– Могу сказать, что они оба очень хорошие футболисты. Поэтому все-таки предлагаю дождаться матча. Посмотрим на противостояние двух сильных игроков.

– Есть сожаление, что в этом сезоне у вас уже не будет возможности забить "Спартаку" в чемпионате России?

– Здесь я ничего не могу поделать. Я не переживаю. Таков календарь. Раз сыграли со "Спартаком" до меня, значит, так и должно быть. Я сосредоточен на оставшихся встречах. Хочу, чтобы мы выиграли все 10 матчей и забрались как можно выше.

– А может быть, еще удастся огорчить красно-белых? Финал Лиги Европы ЦСКА – "Спартак" реален?

– Все может случиться, все может быть. Просто в каждой игре нам нужно выкладываться по максимуму и двигаться вверх по сетке турнира. (Виталий АЙРАПЕТОВ)