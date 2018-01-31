Ахмед Муса: "7-й номер - мой самый любимый, но раньше он был занят Тошичем"

Нападающий Ахмед Муса отметил, что выбрал 7-й номер после возвращения в ЦСКА, так как он является его любимым. Сегодня нигериец провел первую тренировку после подписания контракта.
- Это мой самый любимый номер из всех, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Мусы. – В те годы, что я выступал за армейцев, он был занят Зораном Тошичем. 18-й мне тоже нравится, с ним на спине я выиграл много трофеев, но лучше всего - семерка.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/musa-provyel-pervuyu-trenirovku-s-komandoy/
Al Rains
Забьёшь хотя бы 7 мячей будешь у многих любимый
00:26
Serenky25
Но мой седьмой — совсем не такой, В его руках я таю, как снег/шоколад. Меня уносит теплой рекой в поднебесье.
23:37 31 января