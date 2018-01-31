Ахмед Муса: "7-й номер - мой самый любимый, но раньше он был занят Тошичем"

Нападающий Ахмед Муса отметил, что выбрал 7-й номер после возвращения в ЦСКА, так как он является его любимым. Сегодня нигериец провел первую тренировку после подписания контракта.

- Это мой самый любимый номер из всех, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Мусы. – В те годы, что я выступал за армейцев, он был занят Зораном Тошичем. 18-й мне тоже нравится, с ним на спине я выиграл много трофеев, но лучше всего - семерка.