"Ахмат" установил рекорд в матчах со "Спартаком"

"Ахмат" стал первой командой, дважды обыгравшей "Спартак" Массимо Карреры на "Открытие Арене".
По разу красно-белых на их поле за время работы итальянца победили "Уфа", "Локомотив", "Динамо", "Атлетик", а также "Тосно" в серии пенальти.
Любопытно, что до апреля 2018 года выезды грозненцев в гости к "Спартаку" никогда не заканчивались успешно. В Москве клуб из Чечни потерпел семь поражений при двух ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи "Спартака" против "Терека"/"Ахмата" в Москве
|
Дата
|
Стадион
|
Тренеры
|
Счет
|
Голы
|
01.05.2005
|
Лужники
|
Старков – Талгаев
|
3:0
|
Дедура, Бояринцев, Калиниченко
|
25.10.2008
|
Лужники
|
Лаудруп – Рахимов
|
3:1
|
Павленко, Баженов, Ковач – Кузьмичев
|
18.04.2009
|
Лужники
|
Лаудруп – Грозный
|
2:0
|
Быстров, Веллитон
|
10.04.2010
|
Лужники
|
Карпин – Байдачный
|
2:1
|
Феррейра – в свои ворота, Веллитон – Асильдаров
|
10.04.2011
|
Лужники
|
Карпин – Гуллит
|
0:0
|
-
|
10.03.2013
|
Лужники
|
Карпин – Черчесов
|
3:1
|
Мовсисян-3 – Маурисиу
|
20.09.2014
|
Лужники
|
Якин – Рахимов
|
1:1
|
Хурадо – Маурисиу
|
16.05.2016
|
Открытие Арена
|
Аленичев – Рахимов
|
3:0
|
Боккетти, Мельгарехо, Промес
|
17.05.2017
|
Открытие Арена
|
Каррера – Рахимов
|
3:0
|
Глушаков-2, Промес
|
22.04.2018
|
Открытие Арена
|
Каррера – Ледяхов
|
1:3
|
Луиз Адриану – Митришев, Исмаэл, Бериша
|
16.09.2018
|
Открытие Арена
|
Каррера – Рахимов
|
1:2
|
Джикия – Родолфу, Швец
Итого: +7=2-2, мячи 20-9.
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