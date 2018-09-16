"Ахмат" установил рекорд в матчах со "Спартаком"

"Ахмат" стал первой командой, дважды обыгравшей "Спартак" Массимо Карреры на "Открытие Арене".

По разу красно-белых на их поле за время работы итальянца победили "Уфа", "Локомотив", "Динамо", "Атлетик", а также "Тосно" в серии пенальти.

Любопытно, что до апреля 2018 года выезды грозненцев в гости к "Спартаку" никогда не заканчивались успешно. В Москве клуб из Чечни потерпел семь поражений при двух ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Спартака" против "Терека"/"Ахмата" в Москве

Дата Стадион Тренеры Счет Голы 01.05.2005 Лужники Старков – Талгаев 3:0 Дедура, Бояринцев, Калиниченко 25.10.2008 Лужники Лаудруп – Рахимов 3:1 Павленко, Баженов, Ковач – Кузьмичев 18.04.2009 Лужники Лаудруп – Грозный 2:0 Быстров, Веллитон 10.04.2010 Лужники Карпин – Байдачный 2:1 Феррейра – в свои ворота, Веллитон – Асильдаров 10.04.2011 Лужники Карпин – Гуллит 0:0 - 10.03.2013 Лужники Карпин – Черчесов 3:1 Мовсисян-3 – Маурисиу 20.09.2014 Лужники Якин – Рахимов 1:1 Хурадо – Маурисиу 16.05.2016 Открытие Арена Аленичев – Рахимов 3:0 Боккетти, Мельгарехо, Промес 17.05.2017 Открытие Арена Каррера – Рахимов 3:0 Глушаков-2, Промес 22.04.2018 Открытие Арена Каррера – Ледяхов 1:3 Луиз Адриану – Митришев, Исмаэл, Бериша 16.09.2018 Открытие Арена Каррера – Рахимов 1:2 Джикия – Родолфу, Швец

Итого: +7=2-2, мячи 20-9.

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