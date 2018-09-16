21:47 | Футбол — РПЛ

"Ахмат" установил рекорд в матчах со "Спартаком"

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"Ахмат" стал первой командой, дважды обыгравшей "Спартак" Массимо Карреры на "Открытие Арене".

По разу красно-белых на их поле за время работы итальянца победили "Уфа", "Локомотив", "Динамо", "Атлетик", а также "Тосно" в серии пенальти.

Любопытно, что до апреля 2018 года выезды грозненцев в гости к "Спартаку" никогда не заканчивались успешно. В Москве клуб из Чечни потерпел семь поражений при двух ничьих. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи "Спартака" против "Терека"/"Ахмата" в Москве

Дата

Стадион

Тренеры

Счет

Голы

01.05.2005

Лужники

Старков – Талгаев

3:0

Дедура, Бояринцев, Калиниченко

25.10.2008

Лужники

Лаудруп – Рахимов

3:1

Павленко, Баженов, Ковач – Кузьмичев

18.04.2009

Лужники

Лаудруп – Грозный

2:0

Быстров, Веллитон

10.04.2010

Лужники

Карпин – Байдачный

2:1

Феррейра – в свои ворота, Веллитон – Асильдаров

10.04.2011

Лужники

Карпин – Гуллит

0:0

-

10.03.2013

Лужники

Карпин – Черчесов

3:1

Мовсисян-3 – Маурисиу

20.09.2014

Лужники

Якин – Рахимов

1:1

Хурадо – Маурисиу

16.05.2016

Открытие Арена

Аленичев – Рахимов

3:0

Боккетти, Мельгарехо, Промес

17.05.2017

Открытие Арена

Каррера – Рахимов

3:0

Глушаков-2, Промес

22.04.2018

Открытие Арена

Каррера – Ледяхов

1:3

Луиз Адриану – Митришев, Исмаэл, Бериша

16.09.2018

Открытие Арена

Каррера – Рахимов

1:2

Джикия – Родолфу, Швец

Итого: +7=2-2, мячи 20-9.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Спартак М - Ахмат

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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