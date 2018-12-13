"Ахмат" оштрафован за появление на поле массажиста. Он считал, что матч закончен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сказал журналистам, что по итогам 17-го тура чемпионата России оштрафовал "Ахмат" и "Арсенал" на 100 тысяч рублей. Также клуб из Грозного был оштрафован за появление на поле в концовке игры массажиста, который посчитал, что судья уже дал финальный свисток.

– "Локомотив" использовал средства оповещения для поддержки для принимающей команды. Скандирование "Вперед, "Локо" звучало на 76-й и 81-й минутах. На 77-й минуте на табло демонстрировался повтор первого гола в ворота гостей. Это нарушения регламента чемпионата России. Штраф по 10 тысяч рублей в обоих случаях, – сказал Григорьянц. – На матче "Динамо" – "Урал" болельщики хозяев скандировали ненормативную, оскорбительную лексику. Штраф -100 тысяч рублей. На матче с "Рубином" болельщики "Зенита" скандировали нецензурные выражения. Штраф – 60 тысяч рублей.

На 90-й минуте матча "Ахмат" – "Арсенал" на поле выбежал массажист домашней команды Леонид Резвухин выбежал на поле, посчитав, что игра закончена. Штраф за выход за пределы технической зоны – 10 тысяч рублей. Также в этом матче игроки обеих команд получили по 6 предупреждений. "Ахмат" и "Арсенал" оштрафованы на 100 тысяч каждый. (Андрей Михайлов)

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