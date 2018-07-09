Агент Роши: "Крузейру" предложил "Спартаку" 10 миллионов евро за игрока"

Агент форварда "Спартака" Педро Роши Хамилтон Бернард заявил, что "Крузейру" предложил за бразильского футболиста 10 миллионов евро, сообщает GloboEsporte.

Также сообщается, что эту информацию опроверг вице-президент клуба Итаир Машаду. Он считает эти слова спекуляциями агента. За 10 миллионов "Спартак", по данным издания, приобрел футболиста у "Гремиу".

Как информирует mg.superesportes.com.br, ссылаясь на слова агента, 13 июля "Спартак" должен дать ответ. При этом указано, что судьба игрока зависит от Квинси Промеса. Если голландец покинет московский клуб, экс-чемпионы России попытаются удержать бразильца.

23-летний футболист провел 14 матчей за "Спартак" и забил один мяч при двух голевых передачах.

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