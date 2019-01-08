Агент: "Ригони возвращается в "Зенит". Это официально"

Хуан Круз Ольер, официальный представитель полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщил "СЭ", что 25-летний футболист вернулся в петербургский клуб из "Аталанты", за которую выступал в первой половине сезона-2018/19 на правах аренды.

– Подтверждаю, что Ригони возвращается в "Зенит" в январе. Это официально, – подчеркнул Ольер.

При этом он не уточнил, на каких условиях сине-бело-голубые досрочно вернули аргентинца. По данным издания Olе, "Зенит" заплатил команде из Бергамо около миллиона евро, аннулировав аренду. Изначально у итальянцев была опция права выкупа Ригони за 15 миллионов евро после завершения этого сезона.

Ригони перешел в "Аталанту" летом 2018 года. В 12 матчах серии А игрок забил 3 мяча. (Игорь Новиков)​

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