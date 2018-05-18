Агент: "Несколько клубов из России проявляют интерес к Ломбертсу"

Защитником "Остенде" Николасом Ломбертсом интересуются российские клубы, об этом "СЭ" рассказал агент 33-летнего экс-игрока "Зенита" Сантуш Верхулст.

- Несколько клубов из России проявляют интерес к Николасу, - отметил Верхулст. - Они спрашивали, насколько ему интересно возвращение в Россию. Мы обсудим эти варианты, потому что Николас очень любит Россию.

- Есть ли среди этих клубов "Зенит"?

- Не буду называть клубы. Николас был на последней игре "Зенита", и для него это было словно возвращением домой. Этот опыт был бы интересен Ломбертсу, и он может покинуть Бельгию бесплатно.

В этом сезоне Ломбертс провел 26 матчей в чемпионате Бельгии, забив один мяч. В "Остенде" он перешел прошлым летом, подписав трехлетний контракт.

Ломбертс провел 10 лет в "Зените" (2007 - 2017), став обладателем Кубка УЕФА (2007/08), Суперкубка УЕФА (2008), четырехкратным чемпионом России (2007, 2010, 2011/12, 2014/15). (Игорь НОВИКОВ)