Агент Лунева: "Да, завтра вратарь проходит медосмотр в "Зените"

Агент вратаря "Уфы" Андрея Лунева Павел Андреев прокомментировал "СЭ" трансфер игрока в "Зенит". Ранее вратарь подтвердил "СЭ", что завтра пройдет медосмотр в питерской команде. В свою очередь, генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отказался называть сумму трансфера.

– Завтра Андрей проходит медосмотр в "Зените", – говорит Андреев.

– В Петербурге?

– Да.

– Правда ли, что сумма трансфера составляет 4 миллиона евро?

– Не могу ничего сказать, это клуб с клубом решают.

– Но Лунев обошелся дороже, чем Селихов – "Спартаку"?

– Не могу комментировать. Захотят клубы – могут озвучить.

– Договоренность о личном контракте есть?

– Да, есть. Но надо пройти медосмотр, а дальше уже будет понятно.

– Как прокомментируете трансфер с игровой точки зрения?

– Для Андрея это шанс закрепиться в ведущем клубе России. Вызов. Будем надеяться, что все будет хорошо. (Сергей ЕГОРОВ)